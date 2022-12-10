Франция победила Англию и стала последним полуфиналистом ЧМ-2022
В последнем четвертьфинальном матче ЧМ-2022 сборная Франции победила Англию
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Игра между Англией и Францией была сыграна в Аль-Хауре. Франция вышла вперед на 17-й минуте. Метко по воротам англичан пробил Орельен Чуамэни.
Звезда сборной Англии Гарри Кейн вернул интригу на 54-й минуте. Форвард мегамощным ударом реализовал одиннадцатиметровый удар с пенальти.
Однако настоящим героем матча сегодня стал Оливье Жиру. Лучший бомбардир в истории Франции забил гол на 78-й минуте и вывел свою команду в полуфинал ЧМ-2022, где они встретятся с Марокко.
Гарри Кейн имел шанс спасти Англию, но не реализовал свой второй пенальти на 84-й минуте.
ЧМ-2022
1/4 финала
10 декабря
Англия – Франция 1:2
Голы: Кейн, 54 (пен.) – Чуамэни, 17, Жиру, 78
Нереализованный пенальти: Кейн, 84
Фото - Getty Images
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- 10 декабря сборная Марокко неожиданно победила Португалию и стала первой в истории африканской сборной, вышедшей в полуфинал чемпионата мира по футболу.
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