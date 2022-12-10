Об этом сообщает Еспресо.TV.

Игра между Англией и Францией была сыграна в Аль-Хауре. Франция вышла вперед на 17-й минуте. Метко по воротам англичан пробил Орельен Чуамэни.

Звезда сборной Англии Гарри Кейн вернул интригу на 54-й минуте. Форвард мегамощным ударом реализовал одиннадцатиметровый удар с пенальти.

Однако настоящим героем матча сегодня стал Оливье Жиру. Лучший бомбардир в истории Франции забил гол на 78-й минуте и вывел свою команду в полуфинал ЧМ-2022, где они встретятся с Марокко.

Гарри Кейн имел шанс спасти Англию, но не реализовал свой второй пенальти на 84-й минуте.

ЧМ-2022

1/4 финала

10 декабря

Англия – Франция 1:2

Голы: Кейн, 54 (пен.) – Чуамэни, 17, Жиру, 78

Нереализованный пенальти: Кейн, 84



Фото - Getty Images

9 декабря в четвертьфинале ЧМ-2022 Хорватия победила по пенальти Бразилию, а Аргентина – Нидерланды.

10 декабря сборная Марокко неожиданно победила Португалию и стала первой в истории африканской сборной, вышедшей в полуфинал чемпионата мира по футболу.

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