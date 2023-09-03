Франция планирует запретить одноразовые электронные сигареты
Одноразовые электронные сигареты в скором времени будут запрещены во Франции
Об этом объявила премьер Элизабет Борн, сообщает Le Figaro.
Стало известно, что правительство вскоре представит новый национальный план по борьбе с курением, который будет включать запрет на одноразовые электронные сигареты, сказала она в эфире RTL.
"Люди могут сказать нам, что это не никотин. Но это рефлекс, жест, к которому привыкают молодые люди. Именно так они начинают курить, и это нужно остановить", – сказала Борн.
В мае бывший министр здравоохранения Франсуа Браун уже открыл дверь для неизбежного запрета одноразовых электронных сигарет, который должен стать частью плана по борьбе с курением на период 2023-2028 годов.
Со сладкими или фруктовыми вкусами, яркой упаковкой, напоминающей конфеты, и доступной ценой от восьми до 12 евро за 500 затяжек, одноразовые электронные сигареты вызывают обеспокоенность, поскольку они ориентированы на подростков, в то время как электронные сигареты запрещены для несовершеннолетних во Франции.
- Напомним, правительство в пятницу, 11 августа, утвердило порядок предварительной идентификации возраста пользователей на сайтах по продаже е-сигарет: подтверждать возраст планируют с помощью документов в Дии.
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