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Франция планирует национализировать энергетическую компанию EDF

7 июля, 2022 четверг
01:36
Экономика На фото французская компания EDF

Франция полностью национализирует EDF. Об этом заявила в среду, 6 июля, премьер-министр Элизабет Борн, отмечая энергетический кризис в Европе и долги компании

Сообщает Reuters.

"Сегодня я подтверждаю вам, что государство намерено контролировать 100% капитала EDF. Нам необходимо обеспечить наш суверенитет перед лицом войны (в Украине) и надвигающиеся колоссальные вызовы", — сказала Борн в своей политической речи.

Издание сообщает, что государство уже владеет 84% компании EDF. Она является одной из крупнейших энергетических компаний Европы и находится в центре ядерной стратегии Франции, на которую правительство делает ставку, чтобы снизить влияние стремительного роста цен на энергоносители. Ситуация осложняется перспективой внезапной остановки поставок российского газа.

По нынешним рыночным ценам выкуп доли, которой еще не владеет правительство, обойдется примерно в 5 миллиардов евро (5,09 миллиарда долларов).

В этом году EDF столкнулась с целым рядом проблем. Половина устаревших реакторов во Франции пока не работает, частично из-за проблем с коррозией. Это заставляет компанию сокращать производство ядерной энергии.

Компания говорит, что потери производства снизят ее основную прибыль в этом году на 18,5 миллиардов евро. Ожидается, что в этом году ее долг вырастет на 40% до более чем 61 миллиарда евро. В то же время запланированные ядерные реакторы нового поколения нуждаются в инвестициях более 50 миллиардов евро.

Вариант полной национализации EDF был отмечен президентом Эммануэлем Макроном в начале этого года, но с тех пор картина усложнилась, поскольку он потерял абсолютное большинство в парламенте. Ему пришлось отменить капитальный ремонт EDF в прошлом году из-за сопротивления профсоюзов и сомнений, высказанных Европейской комиссией.

  • 30 июня компания EDF закрыла старейшую атомную станцию в Фессенхайме на границе с Германией.
  • 6 июля Еврокомиссия решила внести атомную и газовую энергетику в список "зеленых" технологий – так называемой таксономии – присоединение природного газа и атомной энергетики к экологическим инвестициям.

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