Франция перестала получать российский газ по трубопроводу из Германии

Об этом сообщает GRTgaz.

С 15 июня произошла остановка физического потока газа между Францией и Германией. В начале 2022 года этот поток составлял около 60 ГВт-ч/день, то есть всего 10% мощности точки соединения.



С другой стороны, поток в точке соединения между Францией и Испанией наоборот вырос в направлении юг-север.



"Летом не ожидается никакого труда с удовлетворением потребностей французских потребителей. Продолжается заполнение хранилищ накануне зимы", - говорится в заявлении GRTgaz.



Франция зависела от российского газа в меньшей степени, чем Германия и Италия, ведь страна полагалась больше на атомную энергию.

Напомним, австрийский концерн OMV получил сообщение о сокращении поставок газа от российской компании "Газпром", а французская энергетическая группа Engie заявила в четверг, что отметила сокращение поставок российского голубого топлива.