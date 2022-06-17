Франция перестала получать российский газ по трубопроводу из Германии
Французский оператор системы передачи GRTgaz отмечает, что трудностей с обеспечением французов природным газом не возникнет
Об этом сообщает GRTgaz.
С 15 июня произошла остановка физического потока газа между Францией и Германией. В начале 2022 года этот поток составлял около 60 ГВт-ч/день, то есть всего 10% мощности точки соединения.
С другой стороны, поток в точке соединения между Францией и Испанией наоборот вырос в направлении юг-север.
"Летом не ожидается никакого труда с удовлетворением потребностей французских потребителей. Продолжается заполнение хранилищ накануне зимы", - говорится в заявлении GRTgaz.
Франция зависела от российского газа в меньшей степени, чем Германия и Италия, ведь страна полагалась больше на атомную энергию.
- Напомним, австрийский концерн OMV получил сообщение о сокращении поставок газа от российской компании "Газпром", а французская энергетическая группа Engie заявила в четверг, что отметила сокращение поставок российского голубого топлива.
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