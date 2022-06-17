Франция перестала получать российский газ из Германии, - СМИ
В период с 15 по 17 июня Франция не получила ни одного кубометра российского газа, Газпром значительно сократил объем поставок в страны Европы, в частности в Германию
Об этом сообщает Reuters.
"Франция не получала российский газ с 15 июня в связи с прекращением физического потока между Францией и Германией", – говорится в сообщении.
Как отмечается, подача газа во Францию могла прекратиться в связи с тем, что Газпром значительно сократил объем поставок в страны Европы, в частности в Германию.
При этом оператор GRTgaz уверяет, что французские потребители не пострадают из-за сложившейся ситуации, поскольку перебои с получением российского газа компенсируют поставками из Испании. В то же время главное внимание компании нацелено на наполнение французских газохранилищ до зимы.
В GRTgaz также сообщили, что в настоящее время запасы во французских газовых хранилищах составляют 56%.
- 7 июня в Польше призвали ЕС отказаться от российского газа уже в седьмом пакете санкций. Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау отметил, что седьмой пакет санкций должен включать в себя полное прекращение поставок российского газа, импорта нефтехимической продукции, а также отключение всех российских и белорусских банков от системы SWIFT.
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