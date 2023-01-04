Франция передаст Украине легкие боевые танки AMX-10RC и бронетранспортеры ACMAT Bastion

Об этом сообщает BFM TV и президент Украины Владимир Зеленский в твиттере.

"Провел длительный и подробный разговор с Президентом Франции Эмманюэлем Макроном по поводу текущей ситуации. Поблагодарил за решение передать Украине легкие танки и (бронетранспортеры АCMAT, - ред.) Bastion, а также за активизацию работы с партнерами в этом же направлении", - отметил Зеленский.

По словам президента, они с Макроном согласовали дальнейшее сотрудничество над усилением системы ПВО Украины и других оборонных возможностей.

Известно, что по окончании разговора двух лидеров представитель Елисейского дворца отметил, что Франция пришлет Украине легкие колесные танки AMX-10 RC. При этом он не рассказал подробности об объемах и сроках запланированных поставок.

14 декабря стало известно, что Франция и Италия одобрили поставку Украине систем противовоздушной обороны SAMP-T.

29 декабря министр вооруженных сил Французской Республики Себастьен Лекорню сообщил о создании во Франции нового фонда, по которому Украина может осуществлять заказы ВПК Франции. Кроме того, они с министром обороны Украины Алексеем Резниковым обсудили приоритеты Украины среди оружия для победы в войне против РФ. В частности, речь шла о противовоздушной, противоракетной, противодроновой обороне для защиты украинского неба, увеличении количества тяжелой артиллерии 155-го калибра и боеприпасов.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb