Франция передаст Украине легкие боевые танки AMX-10RC и бронетранспортеры ACMAT Bastion
Франция передаст Украине колесные танки AMX-10RC и бронетранспортеры ACMAT Bastion. Это во время телефонного разговора Зеленскому пообещал президент Франции Эмманюэль Макрон
Об этом сообщает BFM TV и президент Украины Владимир Зеленский в твиттере.
"Провел длительный и подробный разговор с Президентом Франции Эмманюэлем Макроном по поводу текущей ситуации. Поблагодарил за решение передать Украине легкие танки и (бронетранспортеры АCMAT, - ред.) Bastion, а также за активизацию работы с партнерами в этом же направлении", - отметил Зеленский.
По словам президента, они с Макроном согласовали дальнейшее сотрудничество над усилением системы ПВО Украины и других оборонных возможностей.
Известно, что по окончании разговора двух лидеров представитель Елисейского дворца отметил, что Франция пришлет Украине легкие колесные танки AMX-10 RC. При этом он не рассказал подробности об объемах и сроках запланированных поставок.
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- 29 декабря министр вооруженных сил Французской Республики Себастьен Лекорню сообщил о создании во Франции нового фонда, по которому Украина может осуществлять заказы ВПК Франции. Кроме того, они с министром обороны Украины Алексеем Резниковым обсудили приоритеты Украины среди оружия для победы в войне против РФ. В частности, речь шла о противовоздушной, противоракетной, противодроновой обороне для защиты украинского неба, увеличении количества тяжелой артиллерии 155-го калибра и боеприпасов.
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