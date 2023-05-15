Франция передаст Украине десятки бронемашин и легких танков в ближайшее время

Об этом по итогам встречи Владимира Зеленского и Эммануэля Макрона сообщила пресс-служба ОПУ .

"Военная поддержка, которую оказывает Франция с начала войны, чтобы дать Украине возможность защитить себя, продолжится, поскольку готовятся новые военные пакеты с постоянным учетом наиболее неотложных потребностей Украины для укрепления ее обороноспособности. В ближайшие недели Франция проведет подготовку и оснастит несколько батальонов машинами и легкими танками, включая AMX-10RC", - говорится в сообщении.

В ОПУ сообщили, что "Франция сосредоточила свои усилия на поддержании возможностей противовоздушной обороны Украины, чтобы оградить ее население от ударов России".