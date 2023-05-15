Франция передаст Украине десятки бронемашин и легких танков в ближайшее время
В ближайшие недели Франция передаст Украине десятки бронированных машин и легких танков, в том числе AMX-10RC
Об этом по итогам встречи Владимира Зеленского и Эммануэля Макрона сообщила пресс-служба ОПУ .
"Военная поддержка, которую оказывает Франция с начала войны, чтобы дать Украине возможность защитить себя, продолжится, поскольку готовятся новые военные пакеты с постоянным учетом наиболее неотложных потребностей Украины для укрепления ее обороноспособности. В ближайшие недели Франция проведет подготовку и оснастит несколько батальонов машинами и легкими танками, включая AMX-10RC", - говорится в сообщении.
В ОПУ сообщили, что "Франция сосредоточила свои усилия на поддержании возможностей противовоздушной обороны Украины, чтобы оградить ее население от ударов России".
- Сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон встретились в Елисейском дворце.
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