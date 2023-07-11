Франция уже передала Украине первые дальнобойные ракеты, - Reuters

Об этом он заявил на брифинге в Вильнюсе на саммите НАТО, сообщает Infos Françaises.

По словам Макрона, наша страна получит дальнобойные ракеты SCALP, они же Storm Shadow, которые позволят повысить возможности Вооруженных Сил во время контрнаступления.

"Франция доставит в Украину дальнобойные ракеты SCALP. Принял решение увеличить поставки вооружения и техники", – заявил французский президент.

Макрон подчеркнул важность заявить о поддержке Украины, единстве НАТО и решительности, что Россия не может выиграть эту войну.

Президент Франции Макрон не уточнил детали по типу и количеству ракет.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь российского диктатора, назвал это решение Франции ошибочным и "угрожающим последствиями" для Киева. Он добавил, что это решение заставит РФ принять ответные меры.

Reuters пишет со ссылкой на французский дипломатический источник, что Франция передаст Украине 50 ракет SCALP. Другой источник, осведомленный об этом шаге, отметил, что некоторые ракеты уже доставлены в Украину.

Справка. SCALP – это франко-британская крылатая ракета класса "воздух-земля", аналог британской Storm Shadow. Имеет дальность более 250 км, высокоточна и почти не видна для радаров. Может адаптироваться под Су-24М. Боевая часть весит 450 кг, имеет функцию самоликвидации. Впервые использована Великобританией 19 лет назад в Ираке.