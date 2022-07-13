Франция передаст Украине 36 легкосборных мостов
Французская компания Matiere предоставит Украине 36 легкосборных мостов, которые установят на месте разрушенных российскими захватчиками переправ
Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на заявление министра иностранных дел Дмитрия Кулебы на онлайн-брифинге.
"Вместе с французским правительством и Федерацией французских промышленников MEDEF мы договорились о передаче Украине 36 легкосборных мостов длиной от 23 до 46 метров от компании Matiere. Эти конструкции смогут быстро заменить разрушенные украинские мосты, а затем заменить их на постоянной основе", - сообщил Кулеба.
Он также отметил, что французская компания Matiere имеет многолетний опыт работы по быстрому развертыванию мостовых переходов для автомобильного и железнодорожного транспорта, особенно в странах с разрушенной в результате боевых действий инфраструктурой.
"Уже 25 июля инженеры компании прибудут в Украину и проведут совместную оценочную миссию с инженерами Укравтодора. Потенциально компания рассматривает возможность развертывания производства этих мостовых переходов в Украине", – добавил глава МИД.
- Напомним, 10 июня Чехия передала Украине понтонные мосты для восстановления сообщения с деоккупированными территориями.
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