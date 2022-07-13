Франция передаст Украине 36 легкосборных мостов

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на заявление министра иностранных дел Дмитрия Кулебы на онлайн-брифинге.

"Вместе с французским правительством и Федерацией французских промышленников MEDEF мы договорились о передаче Украине 36 легкосборных мостов длиной от 23 до 46 метров от компании Matiere. Эти конструкции смогут быстро заменить разрушенные украинские мосты, а затем заменить их на постоянной основе", - сообщил Кулеба.

Он также отметил, что французская компания Matiere имеет многолетний опыт работы по быстрому развертыванию мостовых переходов для автомобильного и железнодорожного транспорта, особенно в странах с разрушенной в результате боевых действий инфраструктурой.

"Уже 25 июля инженеры компании прибудут в Украину и проведут совместную оценочную миссию с инженерами Укравтодора. Потенциально компания рассматривает возможность развертывания производства этих мостовых переходов в Украине", – добавил глава МИД.

Напомним, 10 июня Чехия передала Украине понтонные мосты для восстановления сообщения с деоккупированными территориями.