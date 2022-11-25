Франция передаст Украине 100 мощных генераторов
Франция решила передать Украине 100 мощных генераторов, которые помогут людям пережить зиму
Об этом сообщила в Twitter министерша иностранных дел Франции Катрин Колонна.
"Чтобы помочь населению Украины выстоять, Франция отправляет в Украину 100 мощных французских генераторов, в то время как Россия хочет сделать зиму оружием войны", - написала она.
Колонна подчеркнула, что удары по объектам гражданской инфраструктуры являются военными преступлениями.
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