Об этом сообщила в Twitter министерша иностранных дел Франции Катрин Колонна.

"Чтобы помочь населению Украины выстоять, Франция отправляет в Украину 100 мощных французских генераторов, в то время как Россия хочет сделать зиму оружием войны", - написала она.

Колонна подчеркнула, что удары по объектам гражданской инфраструктуры являются военными преступлениями.

В результате российских атак 23 ноября все украинские АЭС были аварийно остановлены . Почти вся Украина осталась без света и воды.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал обесточивание Украины из-за российских атак ужасным началом зимы.

В Укрэнерго сообщили , что Украина планирует закупать электроэнергию у Европы.

Финляндия передаст Украине энергетическое оборудование, необходимое для стабилизации системы.

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