Франция передала Украине три моста для восстановления транспортного сообщения на Черниговщине
Франция передала Украине три переправы для восстановления транспортного сообщения в изувеченной войной Черниговской области
Об этом сообщает пресс-служба Мининфраструктуры.
"Предоставленные Францией мосты будут использованы для улучшения мобильности населения на Черниговщине. Приоритетом является их обустройство на тех участках дорог, от которых критически зависит гуманитарная ситуация в регионе", - прокомментировал подарок французского государственного оператора гуманитарной деятельности CDCS министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.
По его словам, Украина работает с международными партнерами, чтобы увеличить количество таких мостов в деоккупированных регионах.
Кубраков отметил, что европейские партнеры заказали конструкции у компании Matière, изготовившей их под необходимые Украине параметры.
"Три моста длиной 68, 34,2 и 23 метра помогут как можно быстрее обеспечить устойчивое движение транспорта на основных государственных дорогах Черниговской области", - подчеркнул министр.
Всего с начала полномасштабной войны в Черниговской области было разрушено 27 мостов и путепроводов.
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