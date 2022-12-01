Об этом сообщает пресс-служба Мининфраструктуры.

"Предоставленные Францией мосты будут использованы для улучшения мобильности населения на Черниговщине. Приоритетом является их обустройство на тех участках дорог, от которых критически зависит гуманитарная ситуация в регионе", - прокомментировал подарок французского государственного оператора гуманитарной деятельности CDCS министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

По его словам, Украина работает с международными партнерами, чтобы увеличить количество таких мостов в деоккупированных регионах.

Кубраков отметил, что европейские партнеры заказали конструкции у компании Matière, изготовившей их под необходимые Украине параметры.

"Три моста длиной 68, 34,2 и 23 метра помогут как можно быстрее обеспечить устойчивое движение транспорта на основных государственных дорогах Черниговской области", - подчеркнул министр.

Всего с начала полномасштабной войны в Черниговской области было разрушено 27 мостов и путепроводов.

29 ноября в Украину прибыла реактивная система залпового огня LRU, переданная Францией.

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