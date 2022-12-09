Франция передала Украине сотню генераторов
Франция передала Украине 100 генераторов средней мощности для прохождения отопительного сезона
Об этом в facebook сообщает Минэнерго.
Так, отправленная 7 декабря помощь включает в себя генераторы мощностью от 5 кВт до 10 кВт, а также от 12 кВт до 40 кВт.
"Украинские энергетики удерживают второй фронт в этой войне с Россией – энергетический фронт. И вызовы, с которыми они сталкиваются, беспрецедентен. Поддержка наших международных партнеров в таких условиях очень ценна. И мы благодарим Францию за поддержку и, в частности, эти генераторы, которые помогут нам пройти нынешнюю сверхсложную зиму", – подчеркнул замглавы украинского Минэнерго Фарид Сафаров.
Отмечается, что оборудование было приобретено во Франции и доставлено в Украину посредством механизма гражданской защиты Европейского Союза.
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