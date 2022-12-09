Об этом в facebook сообщает Минэнерго.

Так, отправленная 7 декабря помощь включает в себя генераторы мощностью от 5 кВт до 10 кВт, а также от 12 кВт до 40 кВт.

"Украинские энергетики удерживают второй фронт в этой войне с Россией – энергетический фронт. И вызовы, с которыми они сталкиваются, беспрецедентен. Поддержка наших международных партнеров в таких условиях очень ценна. И мы благодарим Францию за поддержку и, в частности, эти генераторы, которые помогут нам пройти нынешнюю сверхсложную зиму", – подчеркнул замглавы украинского Минэнерго Фарид Сафаров.

Отмечается, что оборудование было приобретено во Франции и доставлено в Украину посредством механизма гражданской защиты Европейского Союза.

29 ноября в Украину прибыла реактивная система залпового огня LRU, переданная Францией.

Уже 1 декабря Франция передала Украине три переправы для восстановления транспортного сообщения в изуродованной войной Черниговской области.

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