Франция передала Украине противотанковые ракетные комплексы 5-го поколения Akeron
Франция поставляла украинским Вооруженным силам противотанковые ракетные комплексы 5-го поколения Missile Moyenne Portеe, также известные как MMP или Akeron MP, однако не афишировала этого
Об этом сообщили в twitter издания Opexnews со ссылкой на заявление вице-президента Комиссии по национальной обороне и Вооруженным силам Франции Жан-Луи Тьерио.
По словам вице-президента, в рамках военной помощи Украине было передано неназванное количество этих ПТРК и ракет к ним. Ранее об этом не сообщалось публично.
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"Сегодня ясно, что присылаемое вами вооружение хорошее и работает. САУ Caesar, ЗРК Mistral и присланные AKERON хорошо выполняют свои задачи", – заявил Жан-Луи Тьерио.
Справка
Издание "Милитарный" отмечает, что Akeron MP – это легкая многоцелевая ракета, которая весит примерно 15 кг и имеет дальность поражения более 4000 метров. Комплекс имеет относительно легкий вес и компактные размеры, поэтому с Akeron MP может работать расчет нескольких пехотинцев. Также ракету можно запускать с транспортных средств.
Отмечается также, что ракета использует систему наведения "выстрелил и забыл". То есть военному достаточно навести ракету на цель и выстрелить.
Инфракрасная оптическая система самонаведения ракеты позволяет ей наводиться на цель автономно и без дополнительного ввода, поэтому военный может покинуть огневую позицию сразу после запуска.
Кроме того, Akeron MP оснащен волоконно-оптическим соединением с пусковой установкой, обеспечивающим режим "человек в сети", в котором ракета запускается без наведения на конкретную цель.
- 14 февраля стало известно, что в немецком порту Бремерхафен замечено большое количество американской военной техники, вероятно, предназначенной для Украины.
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