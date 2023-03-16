Об этом сообщила пресс-служба МВД .

Так, глава МВД Игорь Клименко встретился с послом Французской Республики в Украине Этьеном де Понсеном. Стороны обсудили вопросы сотрудничества в сфере борьбы с коррупцией, миграционной политики (поддержки украинских беженцев), обмена опытом создания безопасной среды, а также содействия французской стороны в расследовании военных преступлений россиян, совершенных на временно оккупированных территориях.

Клименко отметил, что переданная Францией мобильная ДНК-лаборатория необходима для расследования военных преступлений на деоккупированных территориях. Этьен де Понсен отметил, что вскоре Национальной полиции будет предоставлена еще одна подобная лаборатория.

"Глава МВД Украины отметил важность строительства и поставки катеров для Государственной пограничной службы Украины, а также для глубокого гуманитарного разминирования водной акватории нашего государства. Он напомнил, что 30% территории нашего государства сейчас загрязнены минами и другими взрывоопасными предметами", - говорится в сообщении пресс-службы МВД.

"В свою очередь Этьен де Понсен заверил, что процесс производства катеров уже продолжается и вскоре первые единицы будут переданы украинской стороне. Также будет продолжен и проект по поставкам пожарных машин с лестницами высотой более 45 метров", - добавили в ведомстве.