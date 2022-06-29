Франция передала Украине медицинское оборудование для экстренной помощи
Франция направила Украине медицинское оборудование и лекарства для оказания экстренной помощи 250 пациентам
Об этом сообщил МИД Франции .
Помощь была направлена через Словакию 28 июня, затем ее передадут в Минздрав Украины. Груз содержит медицинский пост, состоящий из лекарств и медоборудования, среди которого - устройства для реанимации и анестезии. Он предназначен для усиления структур экстренной помощи и позволяет помогать 250 пациентам.
Медицинское оборудование предоставили Центр кризисной поддержки МИД Франции, Оперативный центр регулирования и реагирования на чрезвычайные ситуации в сфере здравоохранения и социальной защиты Минздрава, региональные агентства здравоохранения и несколько французских больниц. В министерстве отметили, что операция проведена в рамках Механизма гражданской защиты ЕС и она свидетельствует о солидарности французов с украинцами.
- 28 июня стало известно, что Франция поставит Украине значительное количество бронетранспортеров типа VAB.
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