Франция передала конструкции для восстановления трех мостов на Черниговщине

Об этом сообщили в Министерстве инфраструктуры Украины.

Первый из трех мостов уже собран и установлен на балки. Проезжая часть готова к эксплуатации – специальное покрытие износа было нанесено на заводе.

Сейчас производится подготовка к устройству переходных монолитных плит. Когда они будут готовы, начнутся работы по устройству подходов к мосту. А дальше соответственно – движение транспорта.

Отметим, что в феврале-марте 2022 года во время активных боевых действий на Черниговщине было разрушено 27 мостов и путепроводов. После деоккупации области дорожники возобновили проезд на 20 локациях.

Днем 10 января российские оккупанты в очередной раз обстреливали приграничья Черниговской и Сумской областей. Информация о пострадавших не поступала.

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