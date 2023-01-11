Франция передала конструкции для восстановления трех мостов на Черниговщине
Черниговская область получила конструкции трех мостов, которые установят вместо разрушенных в результате боевых действий. Помощь послала французская гуманитарная миссия
Об этом сообщили в Министерстве инфраструктуры Украины.
Первый из трех мостов уже собран и установлен на балки. Проезжая часть готова к эксплуатации – специальное покрытие износа было нанесено на заводе.
Сейчас производится подготовка к устройству переходных монолитных плит. Когда они будут готовы, начнутся работы по устройству подходов к мосту. А дальше соответственно – движение транспорта.
Отметим, что в феврале-марте 2022 года во время активных боевых действий на Черниговщине было разрушено 27 мостов и путепроводов. После деоккупации области дорожники возобновили проезд на 20 локациях.
- Днем 10 января российские оккупанты в очередной раз обстреливали приграничья Черниговской и Сумской областей. Информация о пострадавших не поступала.
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