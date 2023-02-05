Франция передает Украине радары Ground Master 200, - Резников

Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников на пресс-конференции в воскресенье, 5 февраля 2023 года, передает агентство "АрмияInform".

"У нас есть положительные сдвиги. В Париже с французской компанией заключен договор о поставках современного радара Ground Master 200", - заявил министр.

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По словам Резникова, Ground Master 200 "может видеть на любой высоте быстрые цели".