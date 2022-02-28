Франция передает Украине более 30 тонн гуманитарной помощи

Об этом сообщил министр иностранных дел Франции Жераль Дерманен.



Дерманен заявил, что это долг – помочь бегущим от войны. Потому Франция предоставит 30 тонн помощи для украинских беженцев в Молдове. Речь идет о палатках, лекарствах и одеялах. Еще 33 тонны материалов отправят в Украину.

Напомним, что Франция приняла решение закрыть свое небо для российских самолетов.

11 февраля в Украину прибыли еще 90 тонн американских боеприпасов.

15 февраля Литва направила в Украину военных инструкторов для обучения применению ракетных комплексов Stinger.

18 февраля Эстония передала Украине снаряды для ПТРК Javelin.

23 февраля в Украину прибыла очередная военная помощь из Латвии и Польши.