Франция передает Украине более 30 тонн гуманитарной помощи
Франция передаст Украине 33 тонны гуманитарной помощи из-за вторжения России
Об этом сообщил министр иностранных дел Франции Жераль Дерманен.
Дерманен заявил, что это долг – помочь бегущим от войны. Потому Франция предоставит 30 тонн помощи для украинских беженцев в Молдове. Речь идет о палатках, лекарствах и одеялах. Еще 33 тонны материалов отправят в Украину.
- Напомним, что Франция приняла решение закрыть свое небо для российских самолетов.
- 11 февраля в Украину прибыли еще 90 тонн американских боеприпасов.
- 15 февраля Литва направила в Украину военных инструкторов для обучения применению ракетных комплексов Stinger.
- 18 февраля Эстония передала Украине снаряды для ПТРК Javelin.
- 23 февраля в Украину прибыла очередная военная помощь из Латвии и Польши.
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