Франция перебросила истребители Rafale к границам России
Франция разместила в Литве свои истребители Rafale. Таким образом, страна присоединилась к миссии воздушной полиции НАТО в странах Балтии
Об этом сообщает Оccitanie Tribune со ссылкой на заявление вице-министра обороны Литвы Вилюса Семешко.
"Сегодня воздушная оборона НАТО чрезвычайно важна. Еще в Мадриде страны НАТО договорились усилить меры по сдерживанию и обороне, в частности в сфере воздушной обороны. Мы признаем, что средства противовоздушной обороны должны играть важную роль в обеспечении безопасности неба стран Балтии", - сказал он. .
Известно, что программа, предусматривающая патрулирование воздушного пространства над странами Балтии, была запущена в 2004 году. Это уже девятое по счету участие Воздушно-космических сил Франции в Балтийской миссии. Причем в Литве это будет шестое развертывание сил.
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Венгерские военнослужащие, завершившие миссию, защищали воздушное пространство стран Балтии четырьмя истребителями JAS-39 Grippen. В миссии приняли участие около 150 военнослужащих - пилоты, техники, медицинский персонал, группы поддержки, специалисты по связи и других направлений.
- 4 ноября командующие вооруженными силами Литвы и Польши договорились об обмене разведданными и проведении внеплановых учений. Во время сотрудничества командующие проверят готовность сил к возможному сдерживанию врага.
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