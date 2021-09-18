Франция отзывает послов из США и Австралии
Франция немедленно отзывает для консультаций своих послов из США и Австралии на фоне расторжения Канберрой многомиллиардного контракта с Парижем на поставку французских подводных лодок
Об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан, информирует Еспресо.TV .
"Это исключительное решение вызвано крайней серьезностью решений, объявленных 15 сентября Австралией и США. По просьбе президента нашей страны я распорядился немедленно отозвать в Париж для консультаций наших послов в США и Австралии", - отметил Ле Дриан.
По его словам, отказ от проекта подводных лодок, который Австралия с Францией вели с 2016 года, и вступление зато в новом партнерстве с США для строительства подводных лодок с ядерными установками - неприемлемые действия в отношениях между союзниками и партнерами, передает DW .
В свою очередь Соединенные Штаты и Австралия выразили озабоченность реакцией Парижа.
"Франция является важным партнером и старым союзником, и мы очень ценим наши отношения", - заявил официальный представитель министерства иностранных дел США Нед Прайс.
По его словам, Вашингтон намерен инициировать обсуждение этого вопроса на заседании Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке на следующей неделе.
Справка
Перед этим Соединенные Штаты Америки, Великобритания и Австралия объявили о создании нового блока против Китая под названием AUKUS.
США и Великобритания, в частности, пообещали помочь Австралии создать собственный атомный подводный флот.
Как следствие, Австралия разорвала уже подписанный контракт с Францией о поставках ей 12 подводных лодок на сумму в почти 56 млрд евро.
Париж назвал решение союзников "ударом в спину".
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