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Франция отзывает посла и прекращает военное сотрудничество с Нигером

24 сентября, 2023 воскресенье
23:40
Мир

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о прекращении военного сотрудничества с Нигером. Также Франция отзывает своего посла из страны

Об этом пишет La Figaro.

"Мы были по просьбе Нигера, Буркина-Фасо, Мали на их территории для борьбы с терроризмом. Эти страны пострадали от военных переворотов. Сегодня днем я разговаривал с президентом Базумом (Мохамед Базум – президент Нигера), который сейчас задержан, потому что он проводил амбициозные реформы", - сказал Макрон.

По его словам, Франция также решила отозвать своего посла, и "давайте прекратим наше военное сотрудничество с Нигером". Макрон также добавил, что французские солдаты покинут землю Нигера до конца года.

Госпереворот в Нигере

26 июля в Нигере произошел военный переворот, в результате которого во дворце заблокировали президента страны Мохаммеда Базума. Военные заявили, что свергли демократически избранного президента Нигера, объявив по государственному телевидению, что они положили конец властям из-за ухудшения ситуации с безопасностью в африканской стране.

Украина осудила государственный переворот в Республике Нигер. В МИДе категорически отвергли любые попытки насильственного, нелегитимного изменения конституционного строя.

Генерал Абдурахман Чиани объявил себя новым лидером Нигера после государственного переворота при поддержке возглавляемого им подразделения президентской гвардии.

Впоследствии Совет Безопасности ООН решительно осудил попытки неконституционного изменения законного правительства Республики Нигер. Ее члены призвали к увольнению президента Мохаммеда Базума: "Члены Совета Безопасности ООН выразили обеспокоенность из-за негативных последствий неконституционной смены власти в регионе, роста террористической активности и тяжелой социально-экономической ситуации".

30 июля в городе Ниамей, столице Нигера, поклонники хунты прошли маршем по улицам - они размахивали российскими флагами, скандировали имя Путина и напали на посольство Франции.

2 августа Италия эвакуировала из Нигера 87 человек. Среди них – 36 итальянцев, 21 гражданин США, четверо болгар, двое австрийцев и по одному гражданину Великобритании, Нигера, Венгрии, Сенегала и Нигерии. На следующий день США заявили , что частично эвакуируют часть сотрудников и их семей из своего посольства в стране. Однако посольство США открыто для предоставления ограниченных экстренных услуг гражданам США. Также 3 августа президент США Джо Байден призвал хунту в Нигере уволить демократически избранного президента страны Мохаммеда Базума и его семью, удерживаемых после государственного переворота.

Впоследствии президент Нигера Мохамед Базум, которого после госпереворота удерживает хунта, призвал международную совместную помощь восстановить конституционный порядок в стране.

5 августа стало известно, что страны Африки и организации Экономического сообщества западных стран Африки (ECOWAS) угрожают осуществить интервенцию в Нигер, если местная хунта не вернет к власти законного президента Мохаммеда Базума. В тот же день сообщили, что правительство Соединенных Штатов приостанавливает некоторые программы иностранной помощи в пользу властей Нигера. Эта временная мера не влияет на все иностранные программы помощи США в Нигере.

Позже, 6 августа, сообщалось , что военная хунта в Нигере обратилась к вагнеровцам за помощью из-за приближения крайнего срока для увольнения свергнутого президента страны.

Также на следующий день хунта частично закрыла воздушное пространство страны, предупредив о нападении "иностранного государства", поскольку в воскресенье истек крайний срок для восстановления в должности свергнутого президента Мохамеда Базума.

Затем мятежники Нигера отказали Виктории Нуланд, исполняющей обязанности заместителя госсекретаря США, во встрече с свергнутым президентом и отвергли призывы восстановить демократию после переворота. Однако государственный секретарь Штатов Энтони Блинкен предупредил лидеров военного переворота в Нигере об ответственности за безопасность Мохаммеда Базума.

Впоследствии Европейский Союз призвал военную хунту уволить свергнутого президента страны и его семью.

Уже 13 августа глава военного переворота в Нигере Абдурахаман Чиани заявил о готовности к переговорам с Экономическим сообществом западноафриканских государств (ECOWAS).

Уже 16 августа представители хунты подтвердили готовность к переговорам со всеми сторонами. Соединенные Штаты отметили , что новый посол вскоре отправится в Нигер и возглавит дипломатические усилия, направленные на прекращение государственного переворота.

Также впоследствии Reuters сообщило, что страны Западной Африки согласовали день, когда они начнут военную операцию против хунты в Нигере, если дипломатические усилия окажутся напрасными.

20 августа лидер путчистов, свергших демократически избранного президента Нигера, Абдурахман Чиани утверждает , что хунта вернет страну в гражданское правление в течение трех лет.

Франция
Африка
Эмманюэль Макрон
военный переворот
Военные новости
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