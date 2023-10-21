Франция отправит спецрейс с гуманитарной помощью палестинцам
Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что его страна отправит специальным рейсом срочную гуманитарную помощь для палестинского населения сектора Газы
Об этом он написал в Twitter(X).
"Мы зафрахтуем, как только сможем, специальный рейс с экстренной гуманитарной помощью для палестинцев", – говорится в сообщении.
По словам Макрона, таким образом Франция будет способствовать усилиям Египта, поддержанным Соединенными Штатами, благодаря открытию пропускного пункта "Рафах".
Следует отметить, что контрольно-пропускной пункт "Рафах" на границе с Египтом – единственный неподконтрольный Израилю пункт пропуска в сектор Газы. Египет годами ограничивал движение из соображений безопасности, а также опасаясь наплыва палестинских беженцев.
- Посольство Соединенных Штатов в Израиле в субботу, 21 октября, заявило об открытии пропускного пункта "Рафах" между Газой и Египтом. 20 грузовиков въехали с гуманитарной помощью, после чего КПП закрыли.
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