Франция отправит спецрейс с гуманитарной помощью палестинцам

Об этом он написал в Twitter(X).

"Мы зафрахтуем, как только сможем, специальный рейс с экстренной гуманитарной помощью для палестинцев", – говорится в сообщении.

По словам Макрона, таким образом Франция будет способствовать усилиям Египта, поддержанным Соединенными Штатами, благодаря открытию пропускного пункта "Рафах".

Следует отметить, что контрольно-пропускной пункт "Рафах" на границе с Египтом – единственный неподконтрольный Израилю пункт пропуска в сектор Газы. Египет годами ограничивал движение из соображений безопасности, а также опасаясь наплыва палестинских беженцев.