Франция отметила убитого исламистами учителя Самуэля Пати
В субботу, 16 октября 2021 года, во Франции почтили память Самюэля Пати, школьного учителя истории и географии с парижского пригорода Конфлан-Сент-Онорин, убитого год назад радикальным исламистом за демонстрацию карикатуры на пророка Мохаммеда
Сотни жителей небольшого городка Эрани, в 30 км от Парижа, где жил Самюэль Пати, вышли в субботу на траурный митинг. А на одной из центральных площадей соседнего города Конфлан-Сент-Онорин, где преподавал Пати, открыли памятник в виде книги, передает Еспресо.TV со ссылкой на RFI .
"Почтить память Сэмюэлю Пати - значит отдать дань уважения Республике", - заявил премьер-министр Франции Жан Кастекс во время памятной церемонии в Министерстве национального образования Франции.
На стене министерства повесили мемориальную доску, на которой написано:
"Дань уважения Самуэлю Пати (18 сентября 1973 - 16 октября 2020 года), учителю истории, географии и морального и гражданского образования, убитому исламистским террористом за преподавание и защиту ценностей Республики, в том числе свободы слова".
В церемонии приняли участие бывший министр культуры Франции Джак Ланг, бывший премьер Жоспен и другие известные политики страны.
В свою очередь мэрия Парижа приняла единогласное решение относительно изменения названия сквер убил главного корпуса Сорбонны в честь Самюэля Пати.
В пятницу, 15 октября, накануне годовщины трагедии в школах Франции память погибшего учителя почтили минутой молчания. В здании школы, где преподавал погибший педагог прошла церемония памяти с участием представителей мусульманских ассоциаций, французских имамов и руководителя Парижской мечети. Они возложили венок к школьному корпуса, заявив, что "мы все едины в борьбе с ненавистью и насилием".
Президент Эмманюэль Макрон в субботу вечером принял в Елисейском дворце семью Самюэля Пати.
- Учитель истории Самуэль Пати был обезглавлен 16 октября 2020 у своей школы в городе Конфлан-Сент-Онорин под Парижем.
- Его убил 18-летний выходец из Москвы чеченского происхождения за то, что он показывал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда. Подозреваемый был застрелен полицией.
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