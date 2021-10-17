Франция отметила убитого исламистами учителя Самуэля Пати

Сотни жителей небольшого городка Эрани, в 30 км от Парижа, где жил Самюэль Пати, вышли в субботу на траурный митинг. А на одной из центральных площадей соседнего города Конфлан-Сент-Онорин, где преподавал Пати, открыли памятник в виде книги, передает Еспресо.TV со ссылкой на RFI .



"Почтить память Сэмюэлю Пати - значит отдать дань уважения Республике", - заявил премьер-министр Франции Жан Кастекс во время памятной церемонии в Министерстве национального образования Франции.



На стене министерства повесили мемориальную доску, на которой написано:



"Дань уважения Самуэлю Пати (18 сентября 1973 - 16 октября 2020 года), учителю истории, географии и морального и гражданского образования, убитому исламистским террористом за преподавание и защиту ценностей Республики, в том числе свободы слова".



В церемонии приняли участие бывший министр культуры Франции Джак Ланг, бывший премьер Жоспен и другие известные политики страны.



В свою очередь мэрия Парижа приняла единогласное решение относительно изменения названия сквер убил главного корпуса Сорбонны в честь Самюэля Пати.



В пятницу, 15 октября, накануне годовщины трагедии в школах Франции память погибшего учителя почтили минутой молчания. В здании школы, где преподавал погибший педагог прошла церемония памяти с участием представителей мусульманских ассоциаций, французских имамов и руководителя Парижской мечети. Они возложили венок к школьному корпуса, заявив, что "мы все едины в борьбе с ненавистью и насилием".



Президент Эмманюэль Макрон в субботу вечером принял в Елисейском дворце семью Самюэля Пати.

Учитель истории Самуэль Пати был обезглавлен 16 октября 2020 у своей школы в городе Конфлан-Сент-Онорин под Парижем.

Его убил 18-летний выходец из Москвы чеченского происхождения за то, что он показывал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда. Подозреваемый был застрелен полицией.



Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb