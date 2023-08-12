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Франция осудила новые обстрелы РФ против Украины и признала их военными преступлениями

12 августа, 2023 суббота
09:59
Война с Россией

Министерство иностранных дел Франции решительно осудило новую серию российских ракетных ударов по Украине и признало их военными преступлениями

Об этом идет речь на сайте МИД Франции.

"Франция решительно осуждает новую серию российских ракетных ударов, поразивших Украину и мирное население и повлекших гибель ребенка на западе страны", - говорится в сообщении.

МИД Франции заявил, что эти нападения были в очередной раз направлены на гражданскую инфраструктуру, что является грубым нарушением международного гуманитарного права.

"Как неоднократно отмечала министр Европы и иностранных дел Катрин Колонна, эти неприемлемые действия являются военными преступлениями и не могут остаться безнаказанными", - добавили в министерстве.

Также там подчеркнули, что поддержка Францией украинских и международных судов остается полной для борьбы с безнаказанностью преступлений, совершенных Россией в Украине.

  • В четверг, 10 августа, россияне ударили ракетой "Искандер-К" по Запорожью. В результате атаки погиб человек, еще 16 ранены, среди них есть дети. Как видно из фотографий, обнародованных в телеграмм-канале главы Запорожской ОВА Юрия Малашко, россияне попали в гостиницу Reikartz.
  • Гостиницу "Рейкарц" в Запорожье, в которую вечером 10 августа попала российская ракета, использовали для помощи украинцам сотрудники ООН и другие гуманитарные организации.
Украина
Запорожье
Франция
російська армія
терроризм
воєнні злочини Росії
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