Франция осудила новые обстрелы РФ против Украины и признала их военными преступлениями
Министерство иностранных дел Франции решительно осудило новую серию российских ракетных ударов по Украине и признало их военными преступлениями
Об этом идет речь на сайте МИД Франции.
"Франция решительно осуждает новую серию российских ракетных ударов, поразивших Украину и мирное население и повлекших гибель ребенка на западе страны", - говорится в сообщении.
МИД Франции заявил, что эти нападения были в очередной раз направлены на гражданскую инфраструктуру, что является грубым нарушением международного гуманитарного права.
"Как неоднократно отмечала министр Европы и иностранных дел Катрин Колонна, эти неприемлемые действия являются военными преступлениями и не могут остаться безнаказанными", - добавили в министерстве.
Также там подчеркнули, что поддержка Францией украинских и международных судов остается полной для борьбы с безнаказанностью преступлений, совершенных Россией в Украине.
- В четверг, 10 августа, россияне ударили ракетой "Искандер-К" по Запорожью. В результате атаки погиб человек, еще 16 ранены, среди них есть дети. Как видно из фотографий, обнародованных в телеграмм-канале главы Запорожской ОВА Юрия Малашко, россияне попали в гостиницу Reikartz.
- Гостиницу "Рейкарц" в Запорожье, в которую вечером 10 августа попала российская ракета, использовали для помощи украинцам сотрудники ООН и другие гуманитарные организации.
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