Об этом идет речь на сайте МИД Франции.

"Франция решительно осуждает новую серию российских ракетных ударов, поразивших Украину и мирное население и повлекших гибель ребенка на западе страны", - говорится в сообщении.

МИД Франции заявил, что эти нападения были в очередной раз направлены на гражданскую инфраструктуру, что является грубым нарушением международного гуманитарного права.

"Как неоднократно отмечала министр Европы и иностранных дел Катрин Колонна, эти неприемлемые действия являются военными преступлениями и не могут остаться безнаказанными", - добавили в министерстве.

Также там подчеркнули, что поддержка Францией украинских и международных судов остается полной для борьбы с безнаказанностью преступлений, совершенных Россией в Украине.