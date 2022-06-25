Франция опровергла информацию о захвате САУ Caesar россиянами
Главный штаб вооруженных сил Франции опроверг информацию о захвате россиянами самоходных артиллерийских установок Caesar в Украине
Об этом сообщает РБК-Украина .
"Эта информация ошибочна. Мы ее категорически отвергаем. Мы обсудили это с нашими украинскими партнерами", - заявил представитель главного штаба вооруженных сил Франции.
О том, что Россия захватила установки Caesar, заявил французский политик Режис Кастельно. По его словам, они были отправлены на Уралвагонзавод, который после этого попросил передать президенту Франции Эмманюэлю Макрону благодарность за "подаренные" САУ.
Однако официально ни сама компания, ни представители российской армии никак не комментировали информацию об артиллерийских установках.
- 25 мая главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный опубликовал фото самоходных артиллерийских установок Caesar, уже используемых на передовой.
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