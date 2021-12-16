Франция ограничит сообщение с Великобританией из-за быстрого распространения штамма "Омикрон"
Правительство Франции вводит ограничения сообщения с Великобританией из-за распространения штамма "Омикрон", которые вступят в силу в субботу, 18 декабря
Об этом сообщает Associated Press.
Новые ограничения будут касаться как вакцинированных от COVID-19 людей, так и тех, кто не получил прививки.
Представитель правительства Франции Габриэль Аттал заявил, что будут ограничены туристические и деловые поездки. Все прибывающие из Великобритании должны иметь с собой отрицательный тест на COVID-19, который сделали не более чем за 24 часа до поездки. А также пройти повторное тестирование по прибытии и пойти на самоизоляцию не менее, чем на 48 часов до получения результата теста.
Кроме того, в пятницу, 17 декабря, правительство планирует провести специальное совещание, в ходе которого обсудят дальнейшие меры в связи со вспышкой заболеваний.
Как сообщает издание, в среду, 15 декабря, в Великобритании зафиксировали наибольшее количество случаев заражения COVID-19 с начала пандемии.
- Ранее сообщалось, что штамм коронавируса "Омикрон" распространяется с "феноменальной скоростью" в Великобритании и составляет около 40% всех случаев заражений в Лондоне.
- В понедельник, 13 декабря, Великобритания зарегистрировала, по меньшей мере, одну смерть от штамма коронавируса "Омикрон".
- Из-за роста количества заболеваний COVID-19 и опасений нового штамма "Омикрон" правительство Швеции усилит карантинные ограничения в стране.
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