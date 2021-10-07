Франция оформила фантастическую победу над Бельгией и вышла в финал Лиги наций
В полуфинальном матче Лиги наций сборная Франции одержала волевую победу против Бельгии
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Бельгия полностью владела ситуацией на поле в первом тайме. Команда вела в счете 2:0 благодаря голам Янника Карраско и Ромелу Лукаку.
Однако, все изменилось во втором тайме. Франция сумела перевернуть ход игры. Сначала на 60-х минутах забили Карим Бензема и Килиан Мбаппе.
На 90-й минуте левый защитник Тео Эрнандес шедевральным ударом из-за пределов штрафной принес Франции победу. Для защитника это первый мяч за национальную команду.
Матч между Бельгией и Францией происходил в Турине на "Ювентус Стэдиум". Победитель, то есть французы встретятся 10 октября во финале с Испанией, бельгийцы - также в воскресенье сыграют с Италией за третье место.
Украина прекратила борьбу в Лиге наций на групповом раунде и выбыла в дивизион B. Нашей сборной засчитали техническое поражение в заключительном матче против Швейцарии, поскольку она в Ноябрь 2020 В году не смогла выйти на игру в Люцерне из-за вспышки коронавируса в команде.
Лига наций
Полуфинал
7 октября
Бельгия - Франция 2:3
Голы: Карраско, 37, Лукаку, 40 - Бензема, 62, Мбаппе, 69 (пен.), Тео Эрнандес, 90
- Напомним, 6 октября в полуфинале Лиги наций сборная Испании победила национальную команду Италии.
- Сборная Италии потерпела первое домашнее поражение в официальных матчах с 1999 года.
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