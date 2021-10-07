Франция оформила фантастическую победу над Бельгией и вышла в финал Лиги наций

Об этом сообщает Еспресо.TV.



Бельгия полностью владела ситуацией на поле в первом тайме. Команда вела в счете 2:0 благодаря голам Янника Карраско и Ромелу Лукаку.



Однако, все изменилось во втором тайме. Франция сумела перевернуть ход игры. Сначала на 60-х минутах забили Карим Бензема и Килиан Мбаппе.



На 90-й минуте левый защитник Тео Эрнандес шедевральным ударом из-за пределов штрафной принес Франции победу. Для защитника это первый мяч за национальную команду.



Матч между Бельгией и Францией происходил в Турине на "Ювентус Стэдиум". Победитель, то есть французы встретятся 10 октября во финале с Испанией, бельгийцы - также в воскресенье сыграют с Италией за третье место.

Украина прекратила борьбу в Лиге наций на групповом раунде и выбыла в дивизион B. Нашей сборной засчитали техническое поражение в заключительном матче против Швейцарии, поскольку она в Ноябрь 2020 В году не смогла выйти на игру в Люцерне из-за вспышки коронавируса в команде.

Лига наций

Полуфинал

7 октября

Бельгия - Франция 2:3



Голы: Карраско, 37, Лукаку, 40 - Бензема, 62, Мбаппе, 69 (пен.), Тео Эрнандес, 90

Напомним, 6 октября в полуфинале Лиги наций сборная Испании победила национальную команду Италии.

Сборная Италии потерпела первое домашнее поражение в официальных матчах с 1999 года.

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