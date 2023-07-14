Об этом информирует AP .

Отмечают, что в среду, 12 июля, проект закона о военном программировании был одобрен Национальным собранием и нижней палатой. За проголосовали 244 человека, против – 37. А уже в четверг его утвердил Сенат: 313 голосов против 17.

Сам проект о военном программировании предусматривает 413 млрд евро расходов на 2024-2030 годы. Выделенные средства пойдут на модернизацию ядерного арсенала Франции, а также увеличение расходов на разведку и разработку более дистанционно управляемого оружия.

Также новый военный план преследует цель удвоить количество военных резервистов и усилить киберзащиту. Кроме того, он предполагает увеличение мощностей по производству оружия как для помощи Украине, так и для надлежащего вооружения французской армии.

На увеличении бюджета настаивал президент страны Эмманюэль Макрон. Это стало самым значительным ростом расходов за полвека, поскольку новый бюджет на следующие семь лет более чем на треть превышает предварительный план военных действий в 295 млрд евро на 2019-2025 годы.

Издание отмечает, что военные офицеры во Франции уже давно жалуются на сокращение оборонных расходов. Сам французский президент должен пообщаться с представителями минобороны страны в канун празднования Дня взятия Бастилии, которое включает в себя парижский парад с демонстрацией войск, военные самолеты и технику.