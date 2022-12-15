Франция обязала спутникового оператора прекратить трансляцию еще трех пропагандистских каналов РФ
Французский регулятор обязал оператора спутниковой связи Eutelsat прекратить трансляцию трех российских каналов – "Россия 1", "Первый канал" и НТВ, программы которых об Украине содержат язык ненависти и призывы к насилию
Французский регулятор обязал оператора спутниковой связи Eutelsat прекратить трансляцию трех российских каналов – "Россия 1", "Первый канал" и НТВ, программы которых об Украине содержат язык ненависти и призывы к насилию
Отключение последовало после решения французского регулятора телекоммуникаций ARCOM.
В решении указывается, что все три телеканала распространяли "веские и безосновательные обвинения, подпитывая российскую пропаганду… с целью, в частности, оправдания войны в Украине и "уменьшение ответственности РФ в нынешних событиях".
"Поскольку в отличие от России Украина подписала и ратифицировала Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении, как и Франция, ARCOM имеет правовые основания требовать от Eutelsat прекратить трансляцию этих каналов", - добавляет регулятор.
Новое решение было принято по требованию Государственного совета Франции, который 9 декабря вынес решение в пользу организации "Репортеры без границ". Но подала его после того, как ARCOM в сентябре заявил, что не имеет полномочий давать Eutelsat распоряжение прекратить трансляцию российских каналов.
Государственный совет Франции постановил, что существуют "серьезные сомнения в законности" позиции ARCOM, и обязал регулятор повторно рассмотреть запрос "Репортеров без границ" о прекращении Eutelsat трансляции "Россия 1", "Первый канал" и "НТВ".
Основанием для такого решения стало то, что эти каналы транслировались через Eutelsat не только в России, но и на оккупированных Россией украинских территориях.
Представитель Eutelsat подтвердила Reuters, что оператор выполнит решение ARCOM.
Eutelsat – крупнейший в Европе и один из крупнейших в мире операторов спутниковой связи, обеспечивающий трансляцию 7000 телеканалов в Европе, Америке, Африке, Азии и Ближнем Востоке.
С начала года в ответ на полномасштабное вторжение РФ Европейский Союз заблокировал несколько российских государственных каналов в рамках санкций, запретив им распространять свой контент по кабелю, через спутник, Интернет или через приложения для смартфонов.
- Как сообщалось ранее, в ЕС лишь частично прекратили вещание российских государственных каналов пропаганды. Еще для части из них наложили санкции только на руководство вещателей, однако каналы продолжали транслировать. Однако в странах ЕС начались волонтерские движения, требовавшие закрыть российские медиа из-за разжигания языка вражды. Следовательно, в ЕС полностью запретили только вещание Russia Today и Sputnik, наложили санкции на руководство ВГТРК (телеканал Россия-1, Россия-24, Культура), а вот АО "Телекомпания НТВ" продолжали работать беспрепятственно.
- В июне стало известно, что Eutelsat не будет инициативно отключать каналы российского государственного холдинга ВГТРК и минобороны РФ до того момента, пока не будет политического решения правительства Франции или ЕС.
- В августе компания Eutelsat отключила вещание НТВ-Мир на всей европейской территории за то, что российский телеканал упорно называет украинцев нацистами.
- В ноябре Национальный совет Украины по телевидению и радиовещанию призвал французского оператора Eutelsat отменить ретрансляцию российских пропагандистских телеканалов.
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