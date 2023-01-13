Франция объявила о приблизительных сроках поставки танков AMX-10 RC Украине

Об этом информирует Reuters .

"Франция надеется доставить в Украину легкие боевые танки AMX 10-RC в течение двух месяцев", - цитирует издание заявление министра вооруженных сил Франции Себастьена Лекорню.

Об этом идет речь в опубликованном материале части телефонного разговора накануне, 12 января, Себастьена Лекорню с украинским коллегой Алексеем Резниковым.

Франция также подтвердила свою общую поддержку Украине.

29 декабря 2022 года министр вооруженных сил Французской Республики Себастьен Лекорню сообщил о создании во Франции нового фонда, через который Украина может осуществлять заказы ВПК Франции.

4 января стало известно, что Франция передаст Украине легкие боевые танки AMX-10RC и бронетранспортеры ACMAT Bastion.

5 января Олег Катков, военный эксперт, главный редактор Defence Express, отметил , что такие цели, как БМП, БТР, долговременные огневые точки, не вызывают у AMX-10 RC каких-либо затруднений.

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