Франция объявила эвакуацию своих граждан из Афганистана. Посольство переносят в аэропорт

В понедельник, 16 августа, президент Франции Эмманюэль Макрон проведет внеочередное заседание национальной Совет безопасности, передает Еспресо.TV.



"Посольство Франции в Афганистане временно продолжит свою работу в аэропорту Кабула. Там будут выдаваться французские визы тем, кто сотрудничал с Парижем в последнее время, и чье пребывание в Афганистане может быть опасным для жизни", - детализирует RFI .



"Мы продолжим защищать представителей гражданского общества Афганистана, правозащитников, художников и журналистов, которым может угрожать опасность из-за их деятельности", - сообщили в МИД Франции. Там уточнили, что операции по эвакуации граждан Афганистана уже велись на протяжении последних недель.



Посол Франции в Афганистане Давид Мартинон также покинул здание посольства.



Вечером он опубликовал в твиттере видео себя в бронежилете на борту вертолета.

В аэропорту Кабула сейчас работают дипведомства других стран, в том числе США.Германия объявила о закрытии своего представительства в Афганистане и эвакуации его сотрудников.На сайте посольства США в Афганистане говорят, что по аэропорту Кабула был открыт огонь . Американских граждан призывают укрыться в безопасном месте.Французский МИД об обстреле не сообщал.