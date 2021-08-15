Франция объявила эвакуацию своих граждан из Афганистана. Посольство переносят в аэропорт
Франция объявила об эвакуации своих граждан из Афганистана, где к власти пришло движение "Талибан". Как заявили в воскресенье, 15 августа, в Елисейском дворце, в ближайшее время Париж направит в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) военную технику, чтобы помочь французам покинуть страну
В понедельник, 16 августа, президент Франции Эмманюэль Макрон проведет внеочередное заседание национальной Совет безопасности, передает Еспресо.TV.
"Посольство Франции в Афганистане временно продолжит свою работу в аэропорту Кабула. Там будут выдаваться французские визы тем, кто сотрудничал с Парижем в последнее время, и чье пребывание в Афганистане может быть опасным для жизни", - детализирует RFI .
"Мы продолжим защищать представителей гражданского общества Афганистана, правозащитников, художников и журналистов, которым может угрожать опасность из-за их деятельности", - сообщили в МИД Франции. Там уточнили, что операции по эвакуации граждан Афганистана уже велись на протяжении последних недель.
Посол Франции в Афганистане Давид Мартинон также покинул здание посольства.
Вечером он опубликовал в твиттере видео себя в бронежилете на борту вертолета.
В аэропорту Кабула сейчас работают дипведомства других стран, в том числе США.
Германия объявила о закрытии своего представительства в Афганистане и эвакуации его сотрудников.
На сайте посольства США в Афганистане говорят, что по аэропорту Кабула был открыт огонь. Американских граждан призывают укрыться в безопасном месте.
Французский МИД об обстреле не сообщал.
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