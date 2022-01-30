Франция обвинила российских наемников в грабеже природных ресурсов Мали

Об этом сообщает Радио Свобода.

По словам Ле Дриана, частная военная компания "Вагнера" использует ресурсы Мали в обмен на защиту местной хунты.

"Они уже сейчас используют ресурсы этой страны в обмен на защиту хунты. Они уничтожают Мали. Это бывшие российские солдаты, вооруженные Россией и сопровождающиеся российскими логистическими службами", - сказал Де Дриан.

Напомним, в мае 2021 года в Мали произошел военный переворот, президент и премьер подали в отставку после ареста.

11 января Министерство вооруженных сил Франции сообщило, что сейчас в Мали находится 300-400 российских наемников ЧВК "Вагнера".

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