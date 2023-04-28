Об этом говорится в заявлении на сайте МИД Франции.

"Франция решительно осуждает новые удары, нанесенные Россией минувшей ночью по территории Украины, в частности по Черкасской, Днепропетровской и Киевской областям. Эти удары снова были намеренно направлены по жилым домам и повлекли за собой жертвы среди гражданского населения, включая детей, особенно в Умани, где первые сообщения указывают на особо большие жертвы", - заявил МИД Франции

В ведомстве подчеркнули, что подобные удары являются военными преступлениями и свидетельствуют о стремлении РФ к эскалации войны.

"Такие атаки на украинскую инфраструктуру и гражданское население подчеркивают явное желание России продолжать эскалацию своей агрессивной войны в Украине. Как неоднократно отмечала министр Европы и иностранных дел госпожа Катрин Колонна, эти неприемлемые действия являются военными преступлениями и не могут остаться безнаказанными. Франция продолжит оказывать поддержку украинским судам и Международному уголовному суду в борьбе с безнаказанностью за такие преступления, а также продолжит военную и гражданскую поддержку для укрепления стойкости Украины столько, сколько это будет необходимо", - подчеркнули во французском внешнеполитическом ведомстве.