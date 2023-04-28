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Франция о ракетных обстрелах: РФ снова намеренно ударила по жилым домам

28 апреля, 2023 пятница
22:40
Война с Россией

Франция осудила российские ракетные удары по Умани, Днепру, Киеву и Украинке, подчеркнув, что РФ намеренно била по жилым домам

Об этом говорится в заявлении на сайте МИД Франции.

"Франция решительно осуждает новые удары, нанесенные Россией минувшей ночью по территории Украины, в частности по Черкасской, Днепропетровской и Киевской областям. Эти удары снова были намеренно направлены по жилым домам и повлекли за собой жертвы среди гражданского населения, включая детей, особенно в Умани, где первые сообщения указывают на особо большие жертвы", - заявил МИД Франции

В ведомстве подчеркнули, что подобные удары являются военными преступлениями и свидетельствуют о стремлении РФ к эскалации войны.

"Такие атаки на украинскую инфраструктуру и гражданское население подчеркивают явное желание России продолжать эскалацию своей агрессивной войны в Украине. Как неоднократно отмечала министр Европы и иностранных дел госпожа Катрин Колонна, эти неприемлемые действия являются военными преступлениями и не могут остаться безнаказанными. Франция продолжит оказывать поддержку украинским судам и Международному уголовному суду в борьбе с безнаказанностью за такие преступления, а также продолжит военную и гражданскую поддержку для укрепления стойкости Украины столько, сколько это будет необходимо", - подчеркнули во французском внешнеполитическом ведомстве.

  • В ночь на 28 апреля в Умани Черкасской области во время массированной атаки российская ракета попала в многоэтажку. По состоянию на вечер 28 апреля известно о 23 погибших, среди них – 4 ребенка.
  • Утром 28 апреля российский агрессор обстрелял Киев. Взрывы раздались около 04:40. В городе и области работала ПВО, сбиты 11 вражеских ракет и два дрона. В результате попадания обломков российской ракеты в многоэтажное здание пострадала девочка, ее отвезли в Охматдет.
  • Также утром РФ нанесла массированный удар по Днепропетровщине. В результате атаки в Днепре разрушен частный дом, погибли 2-летняя девочка и 31-летняя женщина. Кроме того, пострадали 58-летний мужчина, 57-летняя женщина, 31-летняя женщина и 70-летняя женщина.
Новости
Франция
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