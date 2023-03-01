Об этом сказал министр вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню.

Журналистка спросила министра, правда ли, что ВВС Франции готовы обучать украинских пилотов в Варшаве, однако Лекорню не подтвердил ни отправку самолетов, ни обучение пилотов, отметив необходимость скорейшей отправки Украине боеприпасов.

"На боеприпасах держится выносливость украинцев", – отметил Лекорню.

В то же время он сказал, что разговоры об отправке самолетов ведутся и табу на их поставку нет. По его словам, трудности с доставкой самолетов базируются на материально-техническом обеспечении и подготовке специалистов – и решение их не вопрос одного дня.

Во Франции есть 12 готовых к продаже Mirage 2000-C, отмечают журналисты.

Mirage 2000-C – это одноместный истребитель-перехватчик. Самолет был спроектирован в 70-х годах прошлого столетия, он был основным боевым самолетом военно-воздушных сил Франции в конце XX - начале XXI века. Принят на вооружение армий ряда стран Азии, Европы и Латинской Америки.