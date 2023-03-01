Франция не принимала решений ни о предоставлении Украине самолетов, ни об обучении пилотов, но дискуссии продолжаются, – министр вооруженных сил
Франция ведет переговоры с Украиной о предоставлении истребителей, однако окончательного решения нет. Также неизвестно, будут ли французские ВВС учить украинских пилотов
Об этом сказал министр вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню.
Журналистка спросила министра, правда ли, что ВВС Франции готовы обучать украинских пилотов в Варшаве, однако Лекорню не подтвердил ни отправку самолетов, ни обучение пилотов, отметив необходимость скорейшей отправки Украине боеприпасов.
"На боеприпасах держится выносливость украинцев", – отметил Лекорню.
В то же время он сказал, что разговоры об отправке самолетов ведутся и табу на их поставку нет. По его словам, трудности с доставкой самолетов базируются на материально-техническом обеспечении и подготовке специалистов – и решение их не вопрос одного дня.
Во Франции есть 12 готовых к продаже Mirage 2000-C, отмечают журналисты.
Mirage 2000-C – это одноместный истребитель-перехватчик. Самолет был спроектирован в 70-х годах прошлого столетия, он был основным боевым самолетом военно-воздушных сил Франции в конце XX - начале XXI века. Принят на вооружение армий ряда стран Азии, Европы и Латинской Америки.
- Франция увеличит заказ на 155-мм снаряды для гаубиц Caesar. Часть этих самоходных артиллерийских установок в Париж передал Украине.
- Новоизбранный президент Чехии Петр Павел выступил за предоставление Украине западных истребителей, но через полгода или позже – после подготовки специалистов.
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