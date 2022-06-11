Франция не настроена идти на уступки России, – представитель Макрона

Об этом пишет Reuters.

"Как сказал президент, мы хотим победы Украины. Мы хотим возобновление территориальной целостности Украины", – сказал чиновник журналистам.

Издание сообщает, что Эмманюэля Макрона раскритиковала Украина и восточноевропейские союзники после опубликованных интервью, где он сказал, что важно не "унижать" Россию. Добавляют, что Макрон регулярно разговаривал с президентом России Владимиром Путиным после вторжения 24 февраля.

"В том, что говорит президент, нет духа уступки ни Путину, ни России. Когда он говорит с ним прямо, это не компромисс, а то чтобы сказать, как мы видим вещи", - сказал чиновник.



По словам представителя, Франция готова помочь в разблокировании Одесского порта.

"Мы располагаем сторонами, чтобы можно было организовать операцию, которая позволит в полной безопасности доступ к Одесскому порту", – сказал он.

Reuters отмечает, что чиновник не уточнил, что это за помощь.



Защищая позицию Макрона, чиновник сказал, что войну нужно будет разрешать путем переговоров. Он добавил, что Париж является ключевым сторонником санкций и оказывает мощную военную поддержку Украине. СМИ сообщают, что Макрон совершит поездку в Румынию и Молдову 14-15 июня.

3 июня президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Россию не нужно унижать, чтобы по завершении войны можно было вывести ее из изоляции.

7 июня Владимир Зеленский отреагировал на призывы французского президента. "Нас никто не унижает, нас убивают - мы будем отвечать тем же", - сказал он.

10 июня мы сообщали, что Президент Франции может совершить свой первый визит в Украину после того, как в конце июня ЕС примет решение о заявке Украины на вступление в Союз.

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