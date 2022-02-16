Франция назвала "атакой без оружия" и "демонтажем единства и целостности Украины" возможное признание Россией "ЛДНР"
Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан приравнял возможное признание Россией "ЛНР" и "ДНР" к нападению на суверенитет Украины
Об этом пишет AFP .
"Это была бы невероятная ситуация, которая составляет атаку без оружия и демонтаж единства и целостности Украины", - подчеркнул министр.
Жан-Ив Ле Дриан добавил, что любое признание Россией "ЛДНР" "было бы эквивалентом нападения на суверенитет" Украины.
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