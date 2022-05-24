Франция настаивает на быстром принятии шестого пакета санкций, несмотря на позицию Венгрии
Глава французского МИДа Катрин Колонна выступила за усиление поддержки Украины
Об этом глава французской дипломатии заявила во время совместной пресс-конференции с немецкой коллегой Анналеной Бербок в Берлине.
"Мы должны быстро принять шестой пакет санкций, предусматривающий постепенное прекращение импорта российской нефти", - заявила Колонна.
Несмотря на сопротивление со стороны Венгрии, глава французского внешнеполитического ведомства сказала, что она "настроена оптимистично" и что пакет будет одобрен. Она высоко оценила "прекрасное единство", проявленное ЕС в деле привлечения России к ответственности.
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