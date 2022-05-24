Франция настаивает на быстром принятии шестого пакета санкций, несмотря на позицию Венгрии

Об этом глава французской дипломатии заявила во время совместной пресс-конференции с немецкой коллегой Анналеной Бербок в Берлине.

"Мы должны быстро принять шестой пакет санкций, предусматривающий постепенное прекращение импорта российской нефти", - заявила Колонна.

Несмотря на сопротивление со стороны Венгрии, глава французского внешнеполитического ведомства сказала, что она "настроена оптимистично" и что пакет будет одобрен. Она высоко оценила "прекрасное единство", проявленное ЕС в деле привлечения России к ответственности.

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