Франция наложила рекордный штраф на Google

Об этом сообщает RFI .

CNIL (Национальная комиссия по информатике и свободам) оштрафовала Google и Facebook за использование файлов cookie, применяемых для целевой рекламы.

CNIL обнаружила, что сайты facebook.com, google.fr и youtube.com не разрешают отказываться от файлов cookie так же просто, как принимать их. Они предлагают кнопку для немедленного принятия файлов cookie, в то время как необходимо несколько кликов, чтобы отказаться от всех файлов cookie.

В CNIL обратили внимание, что чтобы добавить путаницу кнопка, установленная в соцсети Facebook для отказа от трекеров, называется "Принять файлы cookie".

У двух платформ есть три месяца по исполнению требований регулятора, иначе каждая из компаний должна заплатить штраф в размере 100 тыс. евро за каждый день просрочки.

Сумма штрафа, установленного для Google, является рекордной во всех категориях санкций, наложенных CNIL. Ранее, в декабре 2020 года, Google была оштрафована во Франции на 100 млн евро – также за политику файлов cookie.