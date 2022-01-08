Франция наложила рекордный штраф на Google
Национальная комиссия по информатике и свободам Франции оштрафовала Google на 150 млн евро, а Facebook - на 60 млн евро
Об этом сообщает RFI .
CNIL (Национальная комиссия по информатике и свободам) оштрафовала Google и Facebook за использование файлов cookie, применяемых для целевой рекламы.
CNIL обнаружила, что сайты facebook.com, google.fr и youtube.com не разрешают отказываться от файлов cookie так же просто, как принимать их. Они предлагают кнопку для немедленного принятия файлов cookie, в то время как необходимо несколько кликов, чтобы отказаться от всех файлов cookie.
В CNIL обратили внимание, что чтобы добавить путаницу кнопка, установленная в соцсети Facebook для отказа от трекеров, называется "Принять файлы cookie".
У двух платформ есть три месяца по исполнению требований регулятора, иначе каждая из компаний должна заплатить штраф в размере 100 тыс. евро за каждый день просрочки.
Сумма штрафа, установленного для Google, является рекордной во всех категориях санкций, наложенных CNIL. Ранее, в декабре 2020 года, Google была оштрафована во Франции на 100 млн евро – также за политику файлов cookie.
- В ноябре 2021 года Facebook и Instagram обвинили в сборе данных несовершеннолетних пользователей с помощью программного обеспечения, отслеживающего историю поиска.
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