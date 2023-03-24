Об этом пишет Financial Times.

В случае успеха переговоров с Францией Венгрия может ослабить свою промосковскую политику. Тогда ЕС будет проще налагать санкции против российского ядерного экспорта из-за войны на Украине, чем Будапешт сопротивляется.

Венгрия начала переоценку проекта строительства новых блоков на АЭС "Пакш" с участием Росатома. А французская компания Framatome и немецкая Siemens уже субподрядчики расширения венгерской АЭС.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и президент Франции Эмманюэль Макрон обсудили сотрудничество в проекте "Пакш" на прошлой неделе.

"Мы будем и дальше усиливать роль Framatome в инвестициях в "Пакш", – заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто после визита во Францию.

Однако пока Венгрия пока не готова полностью отказаться от проекта или заменить основную российскую конструкцию реактора другой, поскольку процесс повторного утверждения документации регуляторами ЕС и МАГАТЭ может занять годы.

Но как заявили источники FT, чем дольше идет война в Украине и действуют санкции против РФ, тем вероятнее отказ Венгрии от сотрудничества с Россией.