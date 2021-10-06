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Франция может предоставить Украине дополнительно 1 млрд евро инвестиций на инфраструктуру

6 октября, 2021 среда
11:24
Экономика евро

Франция может предоставить Украине дополнительно 1 млрд евро инвестиций в инфраструктуру

Об этом в Facebook сообщил министр инфраструктуры Александр Кубраков.

"В 2021 году Украина и Франция подписали Рамочное соглашение общей стоимостью 1,3 млрд евро. Новые направления, которые мы представили на днях, потенциально добавят еще миллиард инвестиций", - написал Кубраков.

Так, по его словам, этим летом Мининфраструктуры начало сотрудничество с французской консалтинговой компанией Aerogestion по оптимальной модели создания национального авиаперевозчика.

Министр отметил, что сейчас проект находится во второй фазе, а к концу года готовится презентация результатов и решение правительства.

В рамках этого проекта правительство также изучает возможности для сотрудничества госпредприятия "Антонов" и AirBus для грузовых перевозок и пожарных самолетов.

Другим направлением, по словам Кубракова, является строительство дорог. Он отметил, что правительству необходимо еще два года для завершения обновления основной сети.

Одним из проектов, которые Мининфраструктуры представил французской стороне, является строительство новой дороги по маршруту Краковец - Львов - Броды - Ривне. До конца года планируется завершить технико-экономическое обоснование, а в следующем - провести конкурс и начать проект.

Кроме того, Кубраков напомнил, что контракт финализируют украинская Укрзализныця и французская Alstom. Это позволит обновить поезда Укрзализныци.

Министр добавил, что значительный интерес для международных партнеров составляют проекты в области телеком, производства электромобилей и литиевых батарей, проекты в сфере водородного транспорта. Также обсуждалась туристическая инфраструктура, ревитализация и капитализация железнодорожных вокзалов.

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