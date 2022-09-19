Об этом сообщает Reuters со ссылкой на главу энергетического регулятора Франции CRE Эмманюэль Варгон.

Франция работает над вопросами тарифов на газ для Германии.

"Франция, вероятно, начнет экспортировать природный газ в Германию примерно 10 октября. Наблюдательный орган работает над вопросами тарифов, связанными с реверсом потоков на границе", - говорится в сообщении.

В настоящее время продолжаются консультации по установлению тарифов, которые продлятся около двух недель.