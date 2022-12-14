Об этом сообщает Еспресо.TV.

Франция и Марокко начнут матч в Эль-Хауре в 21:00. В прямом эфире его покажут региональные телеканалы Суспильного и Megogo.

Франция на групповом раунде победила Австралию (4:1), Данию (2:1), уступила Тунису (0:1) и финишировала в квартете D на первой позиции. В 1/8 финала действующие чемпионы мира одолели поляков (3:1). А в четвертьфинале Франция оказалась сильнее Англии (2:1).

На групповом раунде Марокко сыграло вничью с Хорватией (0:0), победило Бельгию (2:0), Канаду (2:1) и финишировало первым в квартете F. В 1/8 финала марокканцы обыграли в серии послематчевых пенальти испанцев (0: 0, 3:0). В четвертьфинале Марокко выбило Португалию (1:0).

ЧМ-2022

1/2 финала

14 декабря

Франция – Марокко

Франция: Льорис, Кунде, Конате, Варан, Тео Эрнандес, Чуамэни, Фофана, Мбаппе, Гризманн, Дембеле, Жиру.

Запасные: Ареоля , Манданда, Упамекано, Салиба, Павар, Дисаси, Гендузи, Веретту, Камавиена, Круг Муани, Команд, Тюрам.

Марокко: Боно, Хакими, Агерд, Мазрави, Амрабат, Се Р., Буфаль, Эль-Ямик, Унахи, Зиеш, Эн-Несири.

Запасные: Мунир, Тагнаути, Абухлаль, Амалла, Аттиат-Аллаль, Банун, Дари, Эз Абде, Эль-Ханнус, Жабран, Зарури, Сабири, Шер, Хамдалла.

Эль-Хаур, стадион "Эль-Байт Стедиум"

Начало в 21:00

Прямая трансляция на региональных каналах Суспильного и Megogo

13 декабря в первом полуфинале ЧМ-2022 сборная Аргентины уверенно одержала победу над Хорватией.

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