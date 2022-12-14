Франция - Марокко: где и когда смотреть полуфинал ЧМ-2022 по футболу
Сегодня, 14 декабря, будет сыгран второй полуфинальный матч ЧМ-2022, где сыграют Марокко и Франция
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Франция и Марокко начнут матч в Эль-Хауре в 21:00. Вживую его покажут региональные телеканалы Суспильного и Megogo.
Франция на групповом раунде победила Австралию (4:1), Данию (2:1), уступила Тунису (0:1) и финишировала в квартете D на первой позиции. В 1/8 финала действующие чемпионы мира одолели поляков (3:1). А в четвертьфинале Франция оказалась сильнее Англии (2:1).
На групповом раунде Марокко сыграло вничью с Хорватией (0:0), победило Бельгию (2:0), Канаду (2:1) и финишировало первым в квартете F. В 1/8 финала марокканцы обыграли в серию послематчевых пенальти испанцев (0: 0, 3:0). В четвертьфинале Марокко выбило Португалию (1:0).
ЧМ-2022
1/2 финала
14 декабря
Франция – Марокко
Эль-Хаур, стадион "Эль-Байт Стедиум"
Начало в 21:00
Прямая трансляция на региональных каналах Суспильного и Megogo
- 13 декабря в первом полуфинале ЧМ-2022 сборная Аргентины уверенно одержала победу над Хорватией.
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