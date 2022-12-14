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Франция – Марокко: букмекеры дали прогноз на полуфинал ЧМ-2022

14 декабря, 2022 среда
14:09
Спорт

Букмекеры считают сборную Франции фаворитом полуфинального матча чемпионата мира по футболу против Марокко

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Букмекеры предлагают на победу Франции в основное время коэффициент 1,53, на ничью дают 3,80, а выигрыш Марокко считают маловероятным – 7,00.

Ставки на выход Франции в финал принимаются с коэффициентом 1,26, на попадание туда Марокко дают 4,25.

Встреча французов и марокканцев начнется сегодня в Эль-Хауре в 21:00. Победитель 18 декабря встретится в финале с Аргентиной, неудачник – сыграет 17 декабря с Хорватией за бронзовые награды.

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чемпионат мира-2022
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