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Франция хочет ограничить потребление воды из-за возможной засухи

27 февраля, 2023 понедельник
07:45
Мир

Власти Франции намерены ввести ограничения на использование воды в условиях "самой сухой" в истории зимы

Об этом заявил министр экологических преобразований Франции Кристоф Бэшу, передает Bloomberg .

Отмечается, что нынешняя зима без осадков существенно усилила обеспокоенность по поводу вероятности масштабной засухи этим летом.

По словам чиновника, он планирует уже в понедельник собрать представителей власти в регионах, чтобы попросить их "принять меры, которые позволят сейчас сэкономить воду".

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Франция
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