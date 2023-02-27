Франция хочет ограничить потребление воды из-за возможной засухи

Об этом заявил министр экологических преобразований Франции Кристоф Бэшу, передает Bloomberg .

Отмечается, что нынешняя зима без осадков существенно усилила обеспокоенность по поводу вероятности масштабной засухи этим летом.

По словам чиновника, он планирует уже в понедельник собрать представителей власти в регионах, чтобы попросить их "принять меры, которые позволят сейчас сэкономить воду".