Об этом пишет Le Monde .

По данным французского издания, на заседании Совета обороны страны, состоявшемся 12 июня в Елисейском дворце, рассматривалась возможность присоединения Украины к НАТО.

Le Monde обращает внимание, что Франция до сих пор не поддерживала вступление Украины в Альянс и была в этом солидарна с США и Германией. Теперь же позиция Парижа стала ближе к Польше, Литве, Латвии и Эстонии, выступающим за членство Украины.

"Французская позиция теперь ближе к польской, чем к немецкой", - подтверждает иностранный дипломат.

Франция намерена отстаивать перспективу вступления Украины в НАТО, чтобы попытаться посадить Москву и Киев за стол переговоров. Именно такой подход сейчас якобы предпочитает Париж во время дискуссий между союзниками накануне саммита Альянса, который состоится в Вильнюсе 11-12 июля.

Что известно о вступлении Украины в НАТО

В июле состоится саммит стран НАТО в Вильнюсе. Украина ожидает конкретных решений относительно своего пути к вступлению в Альянс. 23 мая посол Украины в НАТО Наталья Галибаренко рассказала , что в контексте предстоящего саммита НАТО в Вильнюсе Украина готовит два пакета сотрудничества – политический и практический, которые предложит для обсуждения.

В свою очередь глава МИД Дмитрий Кулеба 30 мая озвучил три шага для успеха Вильнюсского саммита: "Усилить институциональные связи и помощь между Украиной и НАТО. Сделать шаг к членству Украины в НАТО. Предоставить гарантии безопасности на пути Украины в НАТО".

10 июня заместитель министра обороны Украины Владимир Гаврилов убеждал, что июльский саммит НАТО в Вильнюсе зафиксирует алгоритм вступления страны в Альянс .

13 июня генсек НАТО Столтенберг заявил, что Украина однозначно станет членом Альянса, но точную дату вступления назвать невозможно, пока страна находится в состоянии войны.

15 июня Европарламент 425 голосами принял резолюцию с призывом пригласить Украину в НАТО.

16 июня министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал Столтенберга отказаться от ПДЧ при вступлении Украины в НАТО.