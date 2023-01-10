Франция и Япония будут помогать Украине справиться с последствиями российского вторжения, - Макрон
Обе страны будут работать вместе, чтобы помочь Украине справиться с последствиями полномасштабного вторжения России
Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон во время встречи с премьером Японии Фумио Кишидой, передает Japan Today .
Кишида начал недельную поездку по Европе и Северной Америке в Париже, проведя переговоры с президентом Франции.
Президент Франции поблагодарил правительство Японии за экономическую и гуманитарную поддержку Украины и подчеркнул, что обе страны будут работать вместе, чтобы помочь Украине и всему миру справиться с последствиями российского вторжения, особенно с проблемами энергетической и продовольственной безопасности.
Также чиновники обсудили попытки КНДР создать новые ракеты средней и большой дальности.
"Япония может рассчитывать на нашу неизменную поддержку, чтобы противостоять вопиющим нарушениям международного права со стороны Пхеньяна", - добавил президент Франции.
- 4 января стало известно, что Франция передаст Украине колесные танки AMX-10RC и бронетранспортеры ACMAT Bastion. Это во время телефонного разговора Зеленскому пообещал президент Франции Эмманюэль Макрон.
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