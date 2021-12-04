Франция и несколько стран ЕС откроют общую дипломатическую миссию в Афганистане, - Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страны Евросоюза откроют совместную дипломатическую миссию в захваченном "Талибаном" Афганистане
Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
По словам Макрона, несколько европейских стран намерены открыть в Афганистане общую дипломатическую миссию.
"Мы, несколько европейских стран, думаем над созданием общего пространства, что позволило бы присутствовать нашим послам", - сказал Макрон.
В то же время он отметил, что этот шаг не будет свидетельствовать о политическом признании движения "Талибан".
- Напомним, 17 августа глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что ЕС должен говорить с исламистским режимом в Кабуле .
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