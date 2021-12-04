Франция и несколько стран ЕС откроют общую дипломатическую миссию в Афганистане, - Макрон

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

По словам Макрона, несколько европейских стран намерены открыть в Афганистане общую дипломатическую миссию.

"Мы, несколько европейских стран, думаем над созданием общего пространства, что позволило бы присутствовать нашим послам", - сказал Макрон.

В то же время он отметил, что этот шаг не будет свидетельствовать о политическом признании движения "Талибан".