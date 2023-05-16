Франция и Италия передали Украине систему ПВО Samp-T, - СМИ

Об этом пишет La Stampa.

"В Украину прибыл французско-итальянский зенитно-ракетный комплекс, его обслуживанием будут заниматься 20 местных специалистов", – говорится в сообщении.

Официального сообщения от Италии или Франции пока нет, но, учитывая визиты Зеленского в эти страны и сопровождающие их пакеты военной помощи, информация об этом не заставит себя ждать.

Справочно. SAMP/T – это цифровой зенитный ракетный комплекс, который нуждается только в 14 человек на ЗРК с четырьмя пусковыми уставками. Для сравнения, на американской системе Patriot количественный личный состав расчета составляет 90 человек. Таким образом, ВСУ теоретически могут овладеть SAMP/T быстрее Patriot, и он может быть легче в эксплуатации.

Дальность уничтожения самолетов составляет 100+ км, а баллистических ракет – до 30-35 км. Высота уничтожения целей – до 20 км. Масса боевой части зенитной ракеты составляет 15-20 кг.

Он был разработан европейским консорциумом Eurosam (MBDA Italy, MBDA France, Thales). SAMP/T находится на вооружении Италии, Франции и Сингапура.

По оценке экспертов наличие таких систем на поле боя будет большим преимуществом для ВСУ.