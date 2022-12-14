Франция и Италия передадут Украине системы противовоздушной обороны SAMP-T
Франция и Италия одобрили поставку систем противовоздушной обороны SAMP-T, о которой просил президент Владимир Зеленский
Об этом заявил посол Франции в Украине Этьен де Понсен в ходе слушаний в Национальной ассамблее Франции.
"Франция и Италия предоставят Украине запрошенные средства противовоздушной обороны. Это очень упорная просьба президента Зеленского, и итальянцы подтвердили нам, что готовы ее выполнить. Таким образом, мы можем удовлетворить их потребности", — заявил посол.
- В октябре Зеленский попросил у Италии системы ПВО SAMP-T.
- В Госдепе США поставки Украине средств ПВО назвали приоритетом.
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