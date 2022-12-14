Об этом заявил посол Франции в Украине Этьен де Понсен в ходе слушаний в Национальной ассамблее Франции.

"Франция и Италия предоставят Украине запрошенные средства противовоздушной обороны. Это очень упорная просьба президента Зеленского, и итальянцы подтвердили нам, что готовы ее выполнить. Таким образом, мы можем удовлетворить их потребности", — заявил посол.

В октябре Зеленский попросил у Италии системы ПВО SAMP-T.

В Госдепе США поставки Украине средств ПВО назвали приоритетом.

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